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Энтони Дэвис: «Лейкерс» нужен еще один или два элемента в состав, чтобы бороться за титул. Нам нужен «большой»

Энтони Дэвис назвал условие, при котором «Лейкерс» поборются за чемпионство.

«Первое, мы хотим сделать это для города. Второе, у нас не было парада. Третье, ходит много разговоров о сноске напротив нашего титула 2020 года.

На мой взгляд, нам нужен еще один «большой». Мне казалось, что я всегда приносил наибольшую пользу, когда играл четвертого номера. Когда у нас есть еще один бигмен, то это работало, мы это знаем. Мы стали чемпионами с Джавейлом Макги и Дуайтом Ховардом в составе.

Нам нужен еще один или два элемента в состав, чтобы бороться за титул. Я знаю, что тогда мы будем способны на это», – заявил форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
logoЛейкерс
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