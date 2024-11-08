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Остин Ривз: «Нам предложили отличные планы на игры, а мы их не выполняли»

Остин Ривз прокомментировал неудачный отрезок «Лейкерс».

Клуб из Лос-Анджелеса проиграл 4 из 5 матчей выездного турне.

«Нам нужно быть лучше во всех аспектах игры. Главное – соревновательность и следование планам на матч. Нам предоставили отличные планы, которые просто нужно было выполнить, но мы не делали этого в этой поездке. Надо добраться до дома, посмотреть на себя в зеркало и лучше стараться.

Это выводит из себя. Хочешь побеждать в каждом матче, но нам не хватило этого желания в этих встречах. Были маленькие позитивные моменты. Леброн был невероятно хорош в последней игре. Нам с Расселлом нужно больше помогать ему, когда отсутствует Энтони Дэвис.

Нам не хватает внимания к деталям. Мы плохо переходим из защиты в атаку. Не делаем маленькие вещи, которые могут нам помочь.

Низкая точность бросков тоже раздражает, но это не должно влиять на другие стороны игры. Миллион способов помочь своей команде побеждать, которые мы тоже не использовали. 95% из нас – перфекционисты. Меня бесит, когда я мажу один бросок. Но это реальность. 4 из 10 делают тебя отличным шутером. Надо не обращать внимания, не терять уверенность в себе и продолжать помогать команде», – заключил Ривз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoД’Анджело Расселл
logoОстин Ривз
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