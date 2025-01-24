Том Тибодо об участии Таунса и Брансона в Матче всех звезд: «Победы помогли им получить признание»

Том Тибодо прокомментировал успех игроков «Никс».

Центровой Карл-Энтони Таунс и разыгрывающий Джейлен Брансон попали в стартовую пятерку Востока на Матч всех звезд.

«Это очень здорово. Мы проводим отличный сезон. Их успех является следствием соместных усилий с их партнерами по команде. Победы помогли им получить признание.

Конечно, горжусь ими. Они полностью это заслужили. Нам еще многого предстоит добиться, но это уже значительный успех для организации», – заключил главный тренер «Нью-Йорка ».

«Никс» идут 3-ми на Востоке с результатом 29-16.