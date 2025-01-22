Том Тибодо: «То, как судят Джейлена Брансона – просто смехотворно»
Том Тибодо выразил недовольство отношением судей к Джейлену Брансону.
Главный тренер «Никс» считает, что арбитры пропускают нарушения на лидере команды.
«Я нарезаю и высылаю соответствующие видео, делаю все это. То, как судят Джейлена Брансона – просто смехотворно. Это действительно так», – утверждает Тибодо.
В этом сезоне Брансон в среднем набирает 26,2 очка, 3,0 подбора и 7,4 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем