Том Тибодо: «То, как судят Джейлена Брансона – просто смехотворно»

Том Тибодо выразил недовольство отношением судей к Джейлену Брансону.

Главный тренер «Никс» считает, что арбитры пропускают нарушения на лидере команды.

«Я нарезаю и высылаю соответствующие видео, делаю все это. То, как судят Джейлена Брансона – просто смехотворно. Это действительно так», – утверждает Тибодо .

В этом сезоне Брансон в среднем набирает 26,2 очка, 3,0 подбора и 7,4 передачи за игру.