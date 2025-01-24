«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оторвались от преследователей

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Защитник Шэй Гилджес-Александер и центровой Никола Йокич закрепились на первых двух позициях и оторвались от преследователей. Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры по результативности (54), Йокич оформил 5-й трипл-дабл подряд (35+22+17) и первый с показателями 35+20+15 и более со времен Уилта Чемберлена.

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