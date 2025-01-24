«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оторвались от преследователей
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
Защитник Шэй Гилджес-Александер и центровой Никола Йокич закрепились на первых двух позициях и оторвались от преследователей. Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры по результативности (54), Йокич оформил 5-й трипл-дабл подряд (35+22+17) и первый с показателями 35+20+15 и более со времен Уилта Чемберлена.
Топ-10:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», предыдущее место – 1);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Джейсон Тейтум («Бостон», 6);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 4);
Кевин Дюрэнт («Финикс»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 8);
Кейд Каннингем («Детройт», 9);
Донован Митчелл («Кливленд», 7).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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