«Пришло время Джокера!». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

1. Пришло время Джокера!

2. И Янниса тоже.

3. Привет, защита «Клипперс ».

4. Прощай, защита «Бостона »?

5. Насколько мы обеспокоены?

6. «Голден Стэйт » и «Филадельфия » не могут никого остановить в защите.

7. «Орландо » совсем не набирает очки.

8. Вембаньяма невероятен.