«Пришло время Джокера!». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
1. Пришло время Джокера!
2. И Янниса тоже.
3. Привет, защита «Клипперс».
4. Прощай, защита «Бостона»?
5. Насколько мы обеспокоены?
6. «Голден Стэйт» и «Филадельфия» не могут никого остановить в защите.
7. «Орландо» совсем не набирает очки.
8. Вембаньяма невероятен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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