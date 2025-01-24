Джини Басс о лучшей команде «Лейкерс»: «Образца последнего трипита с Шаком, Кобе и Филом во главе»
Джини Басс назвала лучшую команду «Лейкерс» за всю историю.
«Команда образца последнего трипита 2000, 2001 и 2002 годов с Шакилом О’Нилом, Кобе Брайантом и Филом Джексоном во главе», – сказала управляющая «Лейкерс».
Басс не стала отвечать на вопрос об идеальной стартовой пятерке клуба.
«В прошлый раз в подобной ситуации возникло множество споров и обсуждений. Так что поставлю на все позиции Мэджика Джонсона, он мог играть на каждой», – заявила Басс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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