Джини Басс о зарплате Леброна в 48,7 миллиона долларов: «Выгодная сделка»

Джини Басс довольна сотрудничеством с Леброном Джеймсом

Форвард, которому в декабре исполнится 40 лет, должен заработать 48,7 миллиона долларов ​​за сезон-24/25 после подписания 2-летнего продления на 101,4 миллиона этим летом.

Джеймс будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Джеймс обожает соревноваться, ему хочется продолжать играть, заниматься этим делом.

Да, он наш самый высокооплачиваемый игрок, но я по-прежнему считаю это выгодной сделкой. Он абсолютно потрясающий.

Поскольку в нашей лиге существует потолок зарплат, мы можем платить Леброну только определенную сумму. Он приносит нам известность в лиге, а также на международном уровне. Он большая звезда и отличный лидер для нашей команды. Это то же самое, что было с Мэджиком Джонсоном и Кобе Брайантом . Вероятно, им следовало бы платить вдвое больше, чем они получали, но есть потолок. Мы выписываем ему максимум возможного», – заявила владелица калифорнийского клуба.