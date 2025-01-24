Кенни Эткинсон впервые в карьере возглавит одну из команд на Матче звезд НБА

Кенни Эткинсон выступит в качестве тренера на Матче звезд НБА.

«Кавальерс» (36-7) гарантировали себе лучший результат в Восточной конференции до конца этой недели после поражения «Селтикс» от «Лейкерс». В результате специалист впервые в карьере будет тренировать одну из четырех команд по обновленному формату Матча всех звезд 16 февраля в Сан-Франциско.

Помощник Кенни из штаба «Кливленда » также возглавит одну из команд.

От Запада тренерами выступят Марк Дэйгнолт и с одним из ассистентов по «Тандер».