Кенни Эткинсон впервые в карьере возглавит одну из команд на Матче звезд НБА
Кенни Эткинсон выступит в качестве тренера на Матче звезд НБА.
«Кавальерс» (36-7) гарантировали себе лучший результат в Восточной конференции до конца этой недели после поражения «Селтикс» от «Лейкерс». В результате специалист впервые в карьере будет тренировать одну из четырех команд по обновленному формату Матча всех звезд 16 февраля в Сан-Франциско.
Помощник Кенни из штаба «Кливленда» также возглавит одну из команд.
От Запада тренерами выступят Марк Дэйгнолт и с одним из ассистентов по «Тандер».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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