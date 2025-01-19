Кенни Эткинсон о 36 очках Донована Митчелла: «После первой комбинации под него я понял, что он в атакующем режиме»
Защитник «Кливленда» набрал 36 очков в победном матче с «Миннесотой» (124:117).
«Он хорошо чувствует момент. Не знаю, как было раньше, но он читает ситуацию и игру. Понимает, когда нужно быть сверхагрессивным.
Сегодня все стало понятно сразу. После первой комбинации под него я понял: началось, он в атакующем режиме. Иногда нам это не нужно. Но сегодня была именно такая игра.
Отличное завершение выездной серии и победа над одной из лучших команд лиги», – заключил главный тренер Кенни Эткинсон.
«Ответ уровня MVP, Мы знали, что Митчелл недоволен своим выступлением против «Оклахомы». Сегодня мы в нем нуждались. Он придает нам уверенность. Когда у него идет игра, всем становится легче. Это открывает для нас пространство», – прокомментировал игру защитник Дариус Гарлэнд.
«Кливленд» справился с противником без форварда Эвана Мобли (икроножная мышца).
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