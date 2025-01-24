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Леброн, Йокич, Дюрэнт, ШГА и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Тейтум, Митчелл, Брансон и Таунс – от Востока

Определились стартовые пятерки Матча всех звезд НБА .

В старте Западной конференции выйдут Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

В основной пятерке Восточной конференции представлены Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба «Нью-Йорк»).

Стартовые составы формируются гибридным способом: 50% голосов поступает от болельщиков, по 25% - от представителей СМИ и действующих игроков.

Для 40-летнего Джеймса вызов на Матч звезд стал 21-м за карьеру. Это рекордный показатель в истории НБА.

Семь резервных игроков от каждой конференции будут представлены в следующий четверг в эфире TNT по итогам голосования тренеров.

Тренерами на Матче всех звезд в этом году станут Марк Дэйгнолт («Тандер») и Кенни Эткинсон («Кавальерс»). В связи с новым форматом и участием в МВЗ четырех команд задействованы также будут и их ассистенты.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЯннис Адетокумбо
logoМарк Дэйгнолт
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДжейлен Брансон
logoДонован Митчелл
logoКарл-Энтони Таунс
logoКевин Дюрэнт
logoКенни Эткинсон
logoМатч всех звезд НБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжейсон Тейтум
logoНикола Йокич
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