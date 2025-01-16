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Эргин Атаман о поражении от «Барселоны»: «Мы играем в баскетбол, а не в американский футбол»

Эргин Атаман был недоволен арбитрами после матча Евролиги.

«Панатинаикос» уступил «Барселоне» со счетом 73:82.

«Мы играем в баскетбол, не в американский футбол.

Во второй половине они выдали нам 8-9 замечаний в атаке. Это беспрецедентный случай. Если они думают, что мы играем в регби или американский футбол, задача победить становится практически невозможной.

Я поблагодарил игроков за выступление в первой половине, они показали отличный баскетбол. Но во второй нас спутали с командой по американскому футболу.

Нам выписали рекордные 7 фолов в атаке после перерыва. Журналисты часто подмечают индивидуальные достижения игроков, сегодня они могут отпраздновать рекорд со стороны судей», – заключил главный тренер греческого клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Эргина Атамана, соцсети репортера Антониса Стронгилакиса
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Эргин Атаман
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