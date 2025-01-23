Виктор Вембаньяма: «Хочу быть искренним, легко отказываюсь от миллионов долларов, если испытываю сомнения»

Виктор Вембаньяма вдумчиво подходит к своей карьере и выбору партнеров.

«Большинство из нас хочет оставить после себя наследие с правильным образом, потому что люди именно это запоминают. Но я считаю, что лучшим способом показать себя, донести что-то до окружающих является искренность. Не хочу заставлять себя делать то, что для меня неестественно, говорить то, во что я не верю.

Я не спешу, стараюсь стратегически ко всему подходить. Легко отказываюсь от миллионов и миллионов долларов, если они связаны с тем, в чем я сомневаюсь.

Мои цели в бизнесе лежат не в области денег, а в плане подходящих мне партнеров. Я стараюсь создать экосистему из того, что мне близко, и именно это оставить после себя», – заключил молодой форвард «Сан-Антонио ».

Вембаньяма сотрудничает с Nike , Louis Vuitton, сетью магазинов продуктов питания H-E-B, спортивной компанией Fanatics, серией игр NBA2K и производителем спортивных напитков Barcode.