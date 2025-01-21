«Когда за мной пришли, я уже собирался в душ». Андре Драммонд рассказал, как его вернули в игру после удаления

Андре Драммонд рассказал, как его удалили, а затем вернули в матче со «Сперс».

«Первый фол я получил, когда встал на пути Виктора Вембаньямы , чтобы он не смог поймать навес. У этого парня рост 225 сантиметров, он огромный, поэтому я надавил всем телом, и он просто упал.

Во второй раз я даже не прикоснулся к нему, но судьи зафиксировали фол. Типичный фол на суперзвезде. Я удивился, как и все. Но не стану врать, когда за мной пришли, я уже собирался в душ. Поэтому я так долго выходил. Мне пришлось быстро накинуть на себя форму.

Мне сказали, что я возвращаюсь в игру. Я спросил: «Как? Меня удалили». Я вернулся на площадку, и судья сказал: «Я облажался», – рассказал центровой «Филадельфии».