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Только три игрока НБА за последние 15 сезонов набирали в сумме не менее 20 передач и подборов в среднем за матч

Лишь три игрока за последние 15 сезонов набирали 20+ передач и подборов.

Журналист Sportico Лев Акабас опубликовал график, на котором выделены все игроки за последние 15 лет, которые набирали в сумме не менее 20 передач и подборов в среднем за матч. Это Никола Йокич, Расселл Уэстбрук и Домантас Сабонис.

Примечательно, что центровой «Денвера» добивается таких показателей четыертый сезон подряд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
logoНикола Йокич
logoРасселл Уэстбрук
Баскетбол - фото
logoНБА
logoДомантас Сабонис
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