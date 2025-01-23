Только три игрока НБА за последние 15 сезонов набирали в сумме не менее 20 передач и подборов в среднем за матч
Лишь три игрока за последние 15 сезонов набирали 20+ передач и подборов.
Журналист Sportico Лев Акабас опубликовал график, на котором выделены все игроки за последние 15 лет, которые набирали в сумме не менее 20 передач и подборов в среднем за матч. Это Никола Йокич, Расселл Уэстбрук и Домантас Сабонис.
Примечательно, что центровой «Денвера» добивается таких показателей четыертый сезон подряд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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