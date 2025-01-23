Кайл Синглер: «Требую арестовать моих родителей»

Кайл Синглер призвал арестовать своих родителей.

«Я требую арестовать моих родителей. Они превратили мою жизнь в ад под предлогом политики, идей, движимых повесткой дня, и мои отношения в жизни похоронили меня.

В современном мире есть люди, которых военная разведка заставляет управлять другими людьми. Мной управляют и манипулируют. Я оказался в условиях, которые повлияли на меня, мое здоровье и мое благополучие. У меня есть миллионы долларов, чтобы помочь моему сообществу.

Я знаком со многими людьми. Я обращаюсь ко всем источникам СМИ с просьбой помочь мне донести мою историю до людей. Я не сделал ничего плохого за последние 10 лет своей жизни, пять лет, мне нечего скрывать», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

В ноябре прошлого года Синглер опубликовал несколько странных видео, которые привлекли внимание полиции. В одном из роликов баскетболист признался, что «каждый день боится за свою жизнь».