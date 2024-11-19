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Видеоролики Кайла Синглера привлекли внимание полиции

Полиции известно о видеороликах Кайла Снглера.

Тревожные видео, которые бывший игрок НБА Кайл Синглер публиковал в социальных сетях в этом месяце, привлекли внимание местные органы власти, сообщает TMZ Sports.

Представитель полицейского управления Медфорда в Орегоне сообщил, что полиции «известно» о видеороликах, которые Синглер выкладывал на своей странице в соцсети на прошлой неделе. Никакой дополнительной информации представитель полицейского управления не предоставил.

«Мы не будем давать никаких комментариев по вопросам психического здоровья наших граждан», — заявил он.

Синглер впервые опубликовала видео 11 ноября. В нем он предстал с голым по пояс и заявил, что «каждый день боится за свою жизнь». Позже он опубликовал еще три видео. Все они содержат разные сообщения, которые обрываются до того, как он заканчивает говорить. 

Последнее видео Синглера было опубликовано в воскресенье. На нем он медитирует, сидя голым по пояс на небольшой подушке посреди комнаты.

Синглер в последний раз играл в НБА в 2018 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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