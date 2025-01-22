Горди Херберт – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Австралии

Горди Херберт может возглавить сборную Австралии.

Канадский специалист, как сообщается, входит в число кандидатов на должность главного тренера австралийской сборной. По данным ESPN, Херберт заинтересован в должности и значительно продвинулся в процессе отбора.

Наряду с Хербертом кандидатами являются главный тренер «Атланты» Куин Снайдер , бывшие ассистенты главного тренера сборной Австралии Уилл Уивер и Адам Капорн, а также главный тренер «Мельбурн Юнайтед» Дин Викерман.

Херберт завершил работу в сборной Германии после летних Олимпийских игр 2024 года, а также является главным тренером немецкой «Баварии».