Антон Понкрашов станет новым ведущим тележурнала «Вид сверху»
Антон Понкрашов – новый ведущий тележурнала «Вид сверху»
Прославленный российский баскетболист будет вести новую рубрику «Тренировка с PRO».
«Я посвятил баскетболу всего себя, а теперь хочу приобщить к лучшей игре с мячом каждого из вас!» – сказал чемпион Европы в составе сборной России.
Понкрашов в межсезонье-2024 перешел в «Динамо» из Владивостока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: «Вид сверху»
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