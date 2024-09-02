Антон Понкрашов станет новым ведущим тележурнала «Вид сверху»

Антон Понкрашов – новый ведущий тележурнала «Вид сверху»

Прославленный российский баскетболист будет вести новую рубрику «Тренировка с PRO».

«Я посвятил баскетболу всего себя, а теперь хочу приобщить к лучшей игре с мячом каждого из вас!» – сказал чемпион Европы в составе сборной России.

Понкрашов в межсезонье-2024 перешел в «Динамо » из Владивостока.