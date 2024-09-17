Сегодня состоится дебют Антона Понкрашова в качестве телеведущего
Антон Понкрашов сегодня дебютирует в качестве телеведущего.
Прославленный российский баскетболист будет вести новую рубрику «Тренировка с ПРО» в рамках тележурнала «Вид Сверху».
Дебют чемпиона Европы состоится сегодня в 14:55 на Матч ТВ.
«А еще обсудим прошедший Суперкубок ЕЛВТБ и поговорим про бюджеты наших клубов», – отмечается в посте Матч! Данк.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Матч! Данк
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