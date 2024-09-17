Сегодня состоится дебют Антона Понкрашова в качестве телеведущего

Антон Понкрашов сегодня дебютирует в качестве телеведущего.

Прославленный российский баскетболист будет вести новую рубрику «Тренировка с ПРО» в рамках тележурнала «Вид Сверху».

Дебют чемпиона Европы состоится сегодня в 14:55 на Матч ТВ .

«А еще обсудим прошедший Суперкубок ЕЛВТБ и поговорим про бюджеты наших клубов», – отмечается в посте Матч! Данк.