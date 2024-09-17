  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Сегодня состоится дебют Антона Понкрашова в качестве телеведущего

Антон Понкрашов сегодня дебютирует в качестве телеведущего.

Прославленный российский баскетболист будет вести новую рубрику «Тренировка с ПРО» в рамках тележурнала «Вид Сверху».

Дебют чемпиона Европы состоится сегодня в 14:55 на Матч ТВ.

«А еще обсудим прошедший Суперкубок ЕЛВТБ и поговорим про бюджеты наших клубов», – отмечается в посте Матч! Данк.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Матч! Данк
logoАнтон Понкрашов
суперлига Россия
logoЕдиная лига ВТБ
logoМатч ТВ
Динамо-Владивосток
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Отработав несколько прекрасных циклов, летим на сборы в Китай». Антон Понкрашов выложил новый выпуск своего шоу
15 сентября, 07:19Видео
Антон Понкрашов станет новым ведущим тележурнала «Вид сверху»
2 сентября, 07:44Видео
«Наш гость – человек, который спас мою баскетбольную карьеру». Антон Понкрашов пообщался с врачом ПФК ЦСКА Эдуардом Безугловым в новом выпуске своего подкаста
1 сентября, 18:25Видео
Дубль ЦСКА сыграет в турнире с медиакомандами. Почему это интересно
229 августа, 12:38Трибуна
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владимир Гомельский назвал фаворитов Восточной и Западной конференций НБА
117 минут назад
«Майами» отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что гаитяне «едят кошек и собак»
4сегодня, 10:12
Эргин Атаман об удалении в товарищеском матче с «Маккаби»: «Пытался обратить внимание на политический плакат на трибуне»
3сегодня, 09:44
«Мне нравятся перемены». Марк Кьюбан объяснил решение продать «Даллас»
5сегодня, 09:23
Курское «Динамо» в новом сезоне будет играть в Туле
4сегодня, 08:46
«Возвращается к игре на уровне Матча звезд». Тренер Бена Симмонса выложил фотографии с тренировки австралийца
25сегодня, 08:11Фото
Алекса Аврамович: «Хотел бы научиться степбэку Джеймса Хардена»
2сегодня, 07:21
Маггси Богз о величайшем: «Леброн плохо бросает штрафные. В игре Джордана не было недостатков»
14сегодня, 07:15
Обозреватель Эрик Пинкус: «Если Дариус Гарлэнд будет доступен, «Лейкерс», вероятно, предложат два своих пика»
4сегодня, 07:07
Даг Кристи и Майк Бибби представили классическую форму «Кингз». Она отсылает к комплекту 2002-2008 годов
9сегодня, 05:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Демар Дерозан: «Мы все становимся СМИ, как только берем в руки телефоны. Это значительно усложняет ситуацию»
47 минут назад
Джош Харт подколол журналиста, который перестал быть инсайдером «Никс»
1сегодня, 09:15
Д’Анджело Расселл выложил загадочный пост. В Сети предположили, что это намек на грядущий обмен
6сегодня, 08:30
«Бостон», «Майами», «Голден Стэйт» и «Сакраменто» просматривают Нассира Литтла
сегодня, 07:53
Джейлен Брансон: «Игроку НБА было бы проще заиграть в НФЛ, чем футболисту в НБА»
2сегодня, 06:50
Джордж Ньянг: «Мо Вагнер поставил через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя»
2сегодня, 06:41
«Сакраменто» объявил о подписании Буги Эллиса
1сегодня, 06:04
«Юта» подписала Макса Абмаса
1сегодня, 04:58
Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»
1сегодня, 04:49
Карлик Джонс о поддержке в Белграде: «Отличается от НБА. Там иногда может быть тихо, но только не здесь»
сегодня, 04:25