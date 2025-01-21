Тони Паркер: «Через 2-3 года Вембаньяма станет лучшим игроком НБА»

Тони Паркер порассуждал о перспективах Виктора Вембаньямы.

Прославленный игрок НБА, ныне владелец «Виллербана » считает, что у его соотечественника из «Сперс» большое будущее.

«Считаю, через 2-3 года Виктор станет лучшим игроком НБА. У него есть потенциал стать одним из лучших игроков за всю историю НБА. Он должен создать свою собственную династию в этой лиге.

Европейский проект НБА? Если посмотреть на результаты деятельности лиги, то они великолепны. От маркетинга до нового контракта на телевизионные права, который вступит в силу в следующем сезоне. Для нас важно быть связанными с этим проектом. Мне бы хотелось, чтобы существовала НБА-Европа, и чтобы наш «Виллербан» был ее частью», – сказал француз.