Дарко Раякович будет жертвовать на благотворительность по 30 долларов за каждую результативную передачу «Рэпторс» в 2025 году
Дарко Раякович объявил о красивом благотворительном жесте.
Главный тренер «Торонто» и его супруга Драгана будут жертвовать на благотворительность по 30 долларов за каждую результативную передачу канадской команды в 2025 году.
Пожертвования будут направлены в благотворительные организации в Торонто, Мемфисе (где специалист ранее работал ассистентом) и его родной Сербии.
В прошлом календарном году Раякович и его жена делали то же самое, жертвуя по 20 долларов за каждый ассист «Рэпторс». Они собрали в общей сложности 46 700 долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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