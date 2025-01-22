Дарко Раякович будет жертвовать на благотворительность по 30 долларов за каждую результативную передачу «Рэпторс» в 2025 году

Дарко Раякович объявил о красивом благотворительном жесте.

Главный тренер «Торонто » и его супруга Драгана будут жертвовать на благотворительность по 30 долларов за каждую результативную передачу канадской команды в 2025 году.

Пожертвования будут направлены в благотворительные организации в Торонто, Мемфисе (где специалист ранее работал ассистентом) и его родной Сербии.

В прошлом календарном году Раякович и его жена делали то же самое, жертвуя по 20 долларов за каждый ассист «Рэпторс». Они собрали в общей сложности 46 700 долларов.