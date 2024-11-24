Кармело Энтони о решении сына выступать за Сиракьюз: «Это особый момент, я могу прослезиться»

Кармело Энтони гордится тем, что его сын Киян выбрал университет Сиракьюз.

На семейной вечеринке в Бруклине в пятницу Кармело Энтони произнес эмоциональную речь по поводу решения сына.

«Это особый момент для меня, как отца, поэтому я могу прослезиться. Это особый момент, потому что мне было так трудно промолчать», — пошутил Кармело, пытаясь сдержать слезы.

«У тебя появился шанс вернуть университет и сообщество Нью-Йорка туда, где они должны быть. Ты единственный, кто может это сделать. Ты поступил правильно. Ты справился с трудностями. Ты прошел все уровни развития как игрок и как молодой человек», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд НБА .