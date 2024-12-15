Виктор Лахин оформил дабл-дабл (23+11) в проигранном матче с университетом Мемфиса

Виктор Лахин установил личный рекорд сезона в NCAA.

Российский форвард оформил дабл-дабл, набрав 23 очка, 11 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 8 из 15 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых.

Клемсон, за который выступает Лахин , уступил Мемфису со счетом 82:87.

В другом матче на счету форварда Виктора Панова из «Дрексель Дрэгонс» – 12 очков, 4 подбора и 2 передачи в победной игре с университетом Олбани (77:70).