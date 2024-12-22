У Виктора Лахина 13 очков, 9 подборов и 6 передач в победном матче против Уэйк Фореста
Виктор Лахин помог Клемсону одержать победу над Уэйк Форестом.
Российский центровой набрал 13 очков (5 из 12 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 2 из 2 с линии штрафных), сделал 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата, 2 блок-шота и 2 потери за 28 минут на паркете.
Университет Клемсона одержал уверенную победу над университетом Уэйк Форест со счетом 73:62.
Россиянин обновил рекорд карьеры по передачам.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем