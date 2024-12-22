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У Виктора Лахина 13 очков, 9 подборов и 6 передач в победном матче против Уэйк Фореста

Виктор Лахин помог Клемсону одержать победу над Уэйк Форестом.

Российский центровой набрал 13 очков (5 из 12 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 2 из 2 с линии штрафных), сделал 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата, 2 блок-шота и 2 потери за 28 минут на паркете.

Университет Клемсона одержал уверенную победу над университетом Уэйк Форест со счетом 73:62.

Россиянин обновил рекорд карьеры по передачам.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Виктор Лахин
университет Уэйк Форест
logoNCAA
университет Клемсон
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