Алексей Швед о переходе в «Зенит»: «Очень быстро все произошло. В течение нескольких дней уже все решили»
Алексей Швед признался, что быстро принял решение о переходе в «Зенит».
«Я тоже рад быть здесь. На самом деле, очень быстро все произошло. В течение нескольких дней мы уже все решили. Я приехал сюда и рад помочь команде.
Уже успел посмотреть несколько комбинаций. Времени нет, но не думаю, что это будет какая-то большая проблема. Там примерно из одной комбинации выпадет много разных. Поговорил только что с Чави. Думаю, в короткое время уже буду знать все.
Смотрел, видел, что ребята сильные, играют в хороший баскетбол. Можно будет играть еще лучше, поэтому я настроен, готов. Сильная команда, как всегда, и все суперпрофессионально», – сказал разыгрывающий «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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