Алексей Швед о 2-м номере: «У моего папы день рождения 2 января, и такого номера у меня еще не было»
Алексей Швед рассказал, почему в «Зените» выбрал 2-й номер.
«Ой, а вы сразу задаете такие вопросы! На этот вопрос хотелось бы ответить позже.
На самом деле, номера, которые у меня были, они уже заняты. Я подумал, что можно взять 2-й номер. Тем более, у моего папы день рождения 2 января, и такого номера у меня еще не было», – сказал разыгрывающий «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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