«Химки», «Уралмаш», МБА‑МАИ и «Пари НН» сыграют в «Финале четырех» Кубка России

Определились все участники «Финала четырех» Кубка России.

По итогам ответных четвертьфинальных матчей в «Финал четырех» прошли подмосковные «Химки », екатеринбургский «Уралмаш », московский МБА‑МАИ и «Пари Нижний Новгород».

«Химки» в ответной гостевой встрече победили пермскую «Парму» в овертайме со счетом 75:94. В первом матче победила «Парма» (73:61).

«Уралмаш» в ответной домашней игре разгромил дубль «Локомотива‑Кубани» – 91:63. В первом матче была сильнее краснодарская команда (89:64).

МБА‑МАИ дома обыграл ЦСКА-2 (92:66), подтвердив результаты первой встречи (62:54). «Пари НН» вновь победил «Темп‑СУМЗ‑УГМК» (79:69). В первом матче также были сильнее нижегородцы (91:85).