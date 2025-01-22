«Химки», «Уралмаш», МБА‑МАИ и «Пари НН» сыграют в «Финале четырех» Кубка России
Определились все участники «Финала четырех» Кубка России.
По итогам ответных четвертьфинальных матчей в «Финал четырех» прошли подмосковные «Химки», екатеринбургский «Уралмаш», московский МБА‑МАИ и «Пари Нижний Новгород».
«Химки» в ответной гостевой встрече победили пермскую «Парму» в овертайме со счетом 75:94. В первом матче победила «Парма» (73:61).
«Уралмаш» в ответной домашней игре разгромил дубль «Локомотива‑Кубани» – 91:63. В первом матче была сильнее краснодарская команда (89:64).
МБА‑МАИ дома обыграл ЦСКА-2 (92:66), подтвердив результаты первой встречи (62:54). «Пари НН» вновь победил «Темп‑СУМЗ‑УГМК» (79:69). В первом матче также были сильнее нижегородцы (91:85).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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