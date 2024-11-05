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  • Рэпер L’One: «Очень зовут на медиабаскет, но для меня важно, выдержу ли я. Все понимают: L’One равно баскетбол. Сесть в лужу будет неприятно»
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Рэпер L’One: «Очень зовут на медиабаскет, но для меня важно, выдержу ли я. Все понимают: L’One равно баскетбол. Сесть в лужу будет неприятно»

L’One объяснил, почему не выступает в медиабаскетболе.

«На баскетбольную тренировку я попал достаточно смешно: меня выгнали с урока музыки. Это был пятый класс, я только переехал в Якутск. Меня с другом выгнали с урока, мы сидели в коридоре, где к нам подошел тренер и пригласил на тренировку.

И так я начал играть в баскетбол: засыпал и просыпался с мячом, вся стена в плакатах и журналах. Потом начал появляться интернет, ты ходишь к друзьям, чтобы записать у них на диск ролики, как они там в Ракер-парке играют в баскет. На 7ТВ смотрел НБА с комментарием Гомельского…

Я планировал стать профессиональным спортсменом, музыка была как хобби. С 10-го класса стал прогуливать химию, потому что она шла первыми уроками, а у друга был китайский ESPN, там показывали НБА. Бывало даже так, что друг был в школе, а его мама пускала меня посмотреть баскетбол.

Мы стали дублем БК «Саха», который тогда выступал в Суперлиге Б. Ездили вместо них на Кубок России во Владивосток, участвовали в международных матчах. Также я выступал за Иркутскую область на зональных соревнованиях, ездили в Москву на поездах. В общем, юношество у меня прошло максимально на спорте.

Но затем появились какие-то нелепые травмы. За несколько дней до соревнований я ломаю большой палец, а меня, как потом выяснилось, тогда просматривал УНИКС. И тренер умолял моих родителей, чтобы я левой рукой хотя бы сыграл. К сожалению, я в итоге не поехал.

Начались проблемы с суставами. Некоторые суставы у меня увеличены или изменены. Есть предположение, что это могло случиться из-за еды: условно, я когда-то поел некачественный шашлык. Либо какая-то генетическая предрасположенность. Однажды распухли суставы на коленях и пальцах – простынь опускаешь на сустав, а тебя словно битой бьют. На этом баскетбол начал заканчиваться.

Сейчас в моей жизни не много баскетбола. Очень зовут на медиабаскет, но, на мой взгляд, называть его медийным можно только с натяжкой. Медиаперсон, которые умеют играть, не так много. Хотя все может быть.

Они зовут активно: «У нас через две недели сезон, вот тебе такая-то монета, а столько-то ты должен быть с нами». Но для самое важна не монета, а то, что я сам должен отдавать себе отчет, насколько я могу выдержать там, смогу ли забросить хотя бы 50%. Все прекрасно понимают: L’One равно баскетбол. Люди придут, а ты взял и сел в лужу. Будет неприятно», – отметил рэпер.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
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