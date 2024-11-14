Иван Лазарев о матче «Химки» – «Московский»: «Страховаться судьями против любительской команды – это зашквар»
«Химки» обыграли «Московский» во втором матче 1/16 Кубка России.
После победной первой встречи «Московский» имел задел в 9 очков.
Матч закончился с результатом 87:71 в пользу химчан, которые реализовали 23 из 29 штрафных бросков. Их соперники получили право на 15 штрафных, но забросили только 7.
Бывший центровой Иван Лазарев прокомментировал исход противостояния в своем телеграм-канале: «Штрафные, конечно, надо забивать, но так страховаться судьями против любительской команды – это зашквар…».
«Химки» встретятся с «Тамбовом» в 1/8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Канал Лазаря.» в сети Telegram
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