Иван Лазарев о матче «Химки» – «Московский»: «Страховаться судьями против любительской команды – это зашквар»

«Химки» обыграли «Московский» во втором матче 1/16 Кубка России.

После победной первой встречи «Московский» имел задел в 9 очков.

Матч закончился с результатом 87:71 в пользу химчан, которые реализовали 23 из 29 штрафных бросков. Их соперники получили право на 15 штрафных, но забросили только 7.

Бывший центровой Иван Лазарев прокомментировал исход противостояния в своем телеграм-канале: «Штрафные, конечно, надо забивать, но так страховаться судьями против любительской команды – это зашквар…».

«Химки » встретятся с «Тамбовом» в 1/8.