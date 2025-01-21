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«Локомотив-Кубань» опасается предвзятого судейства в ответном матче Кубка России против «Уралмаша»

«Локо» опасается предвзятого судейства в ответном матче против «Уралмаша».

8 января в первом матче 1/4 финала Кубка России «СШОР-Локомотив-Кубань» дома сенсационно обыграла «Уралмаш» со счетом 89:64. Теперь, чтобы выйти в «Финал четырех» команде из Екатеринбурга надо победить дома с разницей не менее 25 очков.

По данным «Спорт-Экспресса», руководители краснодарского клуба опасаются, что на результат ответного матча, который состоится 22 января, может оказываться давление неспортивными методами.

«Не вижу причин для опасений. Если намекаете на судейство, то наши ребята в последние два сезона доказали, что могут самостоятельно судить матчи самого высокого уровня, без привлечения кого-то из-за рубежа.

Я давно знаю руководителей двух клубов и не думаю, что они могли бы прибегать к подобных методам. На ответные матчи 1/4 финала Кубка России в каждой бригаде будут наши топовые судьи», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

После разгромного поражения в первом матче «Уралмаш» расстался со спортивным директором Сергеем Домановым. На ответную встречу клуб намерен заявить двух американских игроков.

«Локо» вновь собирается делегировать игроков из основного состава краснодарского клуба, чтобы удержать преимущество и выйти в «Финал Четырех» Кубка России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок России
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logoВладимир Дячок
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