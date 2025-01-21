«Локомотив-Кубань» опасается предвзятого судейства в ответном матче Кубка России против «Уралмаша»

«Локо» опасается предвзятого судейства в ответном матче против «Уралмаша».

8 января в первом матче 1/4 финала Кубка России «СШОР-Локомотив-Кубань» дома сенсационно обыграла «Уралмаш » со счетом 89:64. Теперь, чтобы выйти в «Финал четырех» команде из Екатеринбурга надо победить дома с разницей не менее 25 очков.

По данным «Спорт-Экспресса», руководители краснодарского клуба опасаются, что на результат ответного матча, который состоится 22 января, может оказываться давление неспортивными методами.

«Не вижу причин для опасений. Если намекаете на судейство, то наши ребята в последние два сезона доказали, что могут самостоятельно судить матчи самого высокого уровня, без привлечения кого-то из-за рубежа.

Я давно знаю руководителей двух клубов и не думаю, что они могли бы прибегать к подобных методам. На ответные матчи 1/4 финала Кубка России в каждой бригаде будут наши топовые судьи», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

После разгромного поражения в первом матче «Уралмаш» расстался со спортивным директором Сергеем Домановым. На ответную встречу клуб намерен заявить двух американских игроков.

«Локо » вновь собирается делегировать игроков из основного состава краснодарского клуба, чтобы удержать преимущество и выйти в «Финал Четырех» Кубка России.