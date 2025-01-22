Кроссовки, в которых Кобе Брайант порвал ахиллово сухожилие, выставлены на аукцион
Кроссовки со знакового матча в карьере Кобе Брайанта будут проданы на аукционе.
Кроссовки Nike «Kobe 8 Elites», которые были на легенде «Лейкерс» Кобе Брайанте во время матча против «Голден Стэйт» 12 апреля 2013 года, выставлены на аукцион.
В том знаковом для себя матче покойный член Зала славы порвал ахиллово сухожилие в четвертой четверти, но реализовал два штрафных броска и сравнял счет, прежде чем, хромая, покинуть площадку.
Кроссовки выставлены на аукцион Sotheby’s и, по данным TMZ, могут быть проданы более чем за 600 000 долларов. Торги начнутся 7 февраля.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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