Кроссовки, в которых Кобе Брайант порвал ахиллово сухожилие, выставлены на аукцион

Кроссовки со знакового матча в карьере Кобе Брайанта будут проданы на аукционе.

Кроссовки Nike «Kobe 8 Elites», которые были на легенде «Лейкерс » Кобе Брайанте во время матча против «Голден Стэйт» 12 апреля 2013 года, выставлены на аукцион.

В том знаковом для себя матче покойный член Зала славы порвал ахиллово сухожилие в четвертой четверти, но реализовал два штрафных броска и сравнял счет, прежде чем, хромая, покинуть площадку.

Кроссовки выставлены на аукцион Sotheby’s и, по данным TMZ, могут быть проданы более чем за 600 000 долларов. Торги начнутся 7 февраля.