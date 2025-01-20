7

Чендлер Парсонс: «Тандер» – главное шоу в городе. «Хит» – на заднем плане в Майами»

Чендлер Парсонс и Лу Уильямс объяснили необходимость «культуры «Хит».

«Майами – веселый город. В котором много чего происходит. Так что приходится создавать деловую атмосферу, вводить дисциплину. Очень многое за пределами площадки отвлекает от нее. Многим командам не приходится иметь дело с подобными проблемами. В Майами все может пойти наперекосяк очень быстро.

«Тандер» – главное шоу в городе. Все на него ходят, все воодушевлены. Это большое домашнее преимущество. В Майами все время что-то происходит. «Хит» находятся на заднем плане», – рассудил Чендлер Парсонс.

«Если бы «Тандер» или «Кавальерс» были в большом городе, они могли бы выглядеть совсем по-другому. Я провел несколько лет в Торонто. Это совсем другое ощущение. Многое недоступно. Это порождает чувство товарищества с одноклубниками, потому что вы поддерживаете друг друга. В Оклахома-сити не так много развлечений. Давайте развлекаться вместе, встречаться семьями, устраивать домашние вечеринки. Так образуются связи, которые переходят на баскетбольную площадку», – добавил Лу Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoКливленд
logoОклахома-Сити
logoТоронто
logoЧендлер Парсонс
logoЛу Уильямс
logoНБА
logoМайами
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» снова на вершине, «Оклахома» и «Бостон» – в Топ-3
913 января, 17:59
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Нью-Йорк» поднялся в Топ-3
330 декабря 2024, 18:55
НБА. «Орландо» победил «Бостон», «Денвер» разгромил «Финикс», «Лейкерс» дома уступили «Детройту» и другие результаты
18924 декабря 2024, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Мемфис» вырвал победу у «Миннесоты», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи
99сегодня, 22:06Live
Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА
сегодня, 21:04Фото
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Олимпиакос»
сегодня, 20:59
Кайл Кузма: «Не говорили с командой об обмене и дедлайне»
сегодня, 20:59
Де’Аарон Фокс: «Даг Кристи озаряет раздевалку своим присутствием»
3сегодня, 20:45
Джамал Мюррэй: «Признаю, что не слишком хорошо играю, так что не удивлен услышать это от других»
3сегодня, 20:30
Виктор Вембаньяма о матчах в Париже: «Это возможность поделиться с теми, кто не побывает в США. Очень важная для меня»
сегодня, 20:25
Име Удока о «Портленде»: «Их ситуация похожа на «Хьюстон» до моего прихода: попытка разобраться в лотерейных драфт-пиках»
1сегодня, 19:33
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» уступило УГМК, «Ника» справилась с МБА и другие результаты
сегодня, 19:30
Чонси Биллапс убрал Шэйдона Шарпа из стартового состава из-за небрежной защиты
1сегодня, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» обыграл «Кремону»
сегодня, 20:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» неожиданно обыграл «Анадолу Эфес»
сегодня, 20:04
Адриатическая лига. «Морнар Бар» крупно проиграл «Црвене Звезде»
сегодня, 20:00
Омер Юртсевен получил растяжение голеностопа в 1-й четверти матча против «Олимпиакоса»
сегодня, 19:50
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выбыл на 1,5 месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 17:00
Билл Симмонс, скорее всего, продолжит сотрудничество со Spotify в рамках платформы The Ringer
сегодня, 14:15
В «Милане» опасаются, что Зак Ледэй получил серьезную травму плеча
сегодня, 11:37
Чемпионат Италии. 20 очков Энниса помогли «Венеции» обыграть «Милан», «Брешия» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Чемпионат Греции. АЕК разгромил ПАОК, «Кардицас» выиграл у «Промитеаса»
вчера, 20:56
Илона Корстин: «Переход в «Зенит» придаст карьере Алексея Шведа дополнительный импульс»
1вчера, 20:55
Рекомендуем