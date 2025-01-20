Чендлер Парсонс: «Тандер» – главное шоу в городе. «Хит» – на заднем плане в Майами»

Чендлер Парсонс и Лу Уильямс объяснили необходимость «культуры «Хит».

«Майами – веселый город. В котором много чего происходит. Так что приходится создавать деловую атмосферу, вводить дисциплину. Очень многое за пределами площадки отвлекает от нее. Многим командам не приходится иметь дело с подобными проблемами. В Майами все может пойти наперекосяк очень быстро.

«Тандер» – главное шоу в городе. Все на него ходят, все воодушевлены. Это большое домашнее преимущество. В Майами все время что-то происходит. «Хит» находятся на заднем плане», – рассудил Чендлер Парсонс .

«Если бы «Тандер» или «Кавальерс» были в большом городе, они могли бы выглядеть совсем по-другому. Я провел несколько лет в Торонто . Это совсем другое ощущение. Многое недоступно. Это порождает чувство товарищества с одноклубниками, потому что вы поддерживаете друг друга. В Оклахома-сити не так много развлечений. Давайте развлекаться вместе, встречаться семьями, устраивать домашние вечеринки. Так образуются связи, которые переходят на баскетбольную площадку», – добавил Лу Уильямс .