Чендлер Парсонс: «Тандер» – главное шоу в городе. «Хит» – на заднем плане в Майами»
«Майами – веселый город. В котором много чего происходит. Так что приходится создавать деловую атмосферу, вводить дисциплину. Очень многое за пределами площадки отвлекает от нее. Многим командам не приходится иметь дело с подобными проблемами. В Майами все может пойти наперекосяк очень быстро.
«Тандер» – главное шоу в городе. Все на него ходят, все воодушевлены. Это большое домашнее преимущество. В Майами все время что-то происходит. «Хит» находятся на заднем плане», – рассудил Чендлер Парсонс.
«Если бы «Тандер» или «Кавальерс» были в большом городе, они могли бы выглядеть совсем по-другому. Я провел несколько лет в Торонто. Это совсем другое ощущение. Многое недоступно. Это порождает чувство товарищества с одноклубниками, потому что вы поддерживаете друг друга. В Оклахома-сити не так много развлечений. Давайте развлекаться вместе, встречаться семьями, устраивать домашние вечеринки. Так образуются связи, которые переходят на баскетбольную площадку», – добавил Лу Уильямс.
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