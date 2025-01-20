Марк Дэйгнолт об Айзейе Джо: «Всегда готовы к шагу назад, чтобы потом сделать 2 вперед. Будем чаще его задействовать»

Марк Дэйгнолт описал прогресс Айзейи Джо.

25-летний защитник испытывал проблемы с броском в начале сезона, но вышел на показатель в 41,1% реализации трехочковых в последних 22 матчах.

«Ситуация с ним похожа на других наших парней. Мы всегда готовы сделать шаг назад, чтобы потом сделать 2 вперед. На данный момент он бросает с места. С учетом присутствия Шэя Гилджеса-Александера на площадке, внимания, которое тот привлекает со стороны защиты, этого достаточно, чтобы сделать Джо очень эффективным.

Но мы считам, что его скорость, энергия и бросок намекают на куда больший потенциал. Стараемся, чтобы он больше двигался. Будем чаще его задействовать в разном качестве», – обрисовал свои планы главный тренер «Оклахомы».

«Комбинация многих часов отработки, уверенности в себе, своем броске и своих навыках.

Мои партнеры способны и всегда готовы найти меня в открытой позиции», – прокомментировал удачный отрезок сезона баскетболист.

Джо набирает 9,2 очка, 2,5 подбора и 1,4 передачи за 20,6 минуты в среднем.