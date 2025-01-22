Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»

Эргин Атаман рассказал о возможном усилении на позиции центрового.

«Если нам удастся найти игрока высокого качества с опытом и того, кто сможет предложить нам даже больше, чем нам нужно, то мы его оставим. Если нет, то мы продолжим играть с текущим составом. Мы не будем оставлять игрока только ради того, чтобы сделать трансфер», – сказал главный тренер «Панатинаикоса ».

«Пао» потерял центровых Матиаса Лессора и Омера Юртсевена из-за травм.