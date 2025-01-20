Чемпионат Греции. «Панатинаикос» сразится с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

Идущий без поражений «Панатинаикос» на домашней арене сразится с принципиальным соперником «Олимпиакосом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 8-7, АЕК – 8-7, Кардицас – 8-7, ПАОК – 7-8, Паниониос – 7-8, Перистери – 6-9, Лаврион – 5-10, Арис – 5-10, Марусси – 5-10, Колоссос – 3-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.