Барцокас и Папаниколау устроили перепалку во время тайм-аута

Георгиос Барцокас и Костас Папаниколау эмоционально повели себя в тайм-ауте.

Главный тренер и ветеран «Олимпиакоса» устроили словесную перепалку в паузе принципиального матча с «Панатинаикосом». Клуб из Пирея потерпел поражение со счетом 72:78.