Барцокас и Папаниколау устроили перепалку во время тайм-аута
Георгиос Барцокас и Костас Папаниколау эмоционально повели себя в тайм-ауте.
Главный тренер и ветеран «Олимпиакоса» устроили словесную перепалку в паузе принципиального матча с «Панатинаикосом».
Клуб из Пирея потерпел поражение со счетом 72:78.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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