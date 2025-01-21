Омер Юртсевен пропустит 1-2 месяца с переломом ноги

У «Панатинаикоса» проблемы с травмированными в передней линии.

Центровой Омер Юртсевен получил перелом кости ноги в 1-й четверти победного матча чемпионата Греции против «Олимпиакоса». Ожидается, что бигмен пропустит 1-2 месяца. В лазарете команды уже находятся «большие» Матиас Лессор, Костас Адетокумбо и Константинос Митоглу.