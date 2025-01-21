Георгиос Барцокас недоволен судейством в матче с «Пао»: «Критерии были разными»

Георгиос Барцокас выразил недовольство судейством в матче с «Панатинаикосом».

Главный тренер «Олимпиакоса » считает, что арбитры с разными критериями оценивали эпизоды с участием двух команд, особенно в отношении борьбы «больших».

«Мы не получили ни одного фола в этих фазах, а «Панатинаикос» получил. Не знаю точно, насколько больше штрафных они исполнили, но, похоже, критерии были разными. Но ведь это они были домашней командой», – произнес Барцокас после игры.

«Панатинаикос » совершил 22 штрафных броска (15/22) в победном для себя матче, у «Олимпиакоса» 11 из 15 с линии.