Георгиос Барцокас недоволен судейством в матче с «Пао»: «Критерии были разными»
Георгиос Барцокас выразил недовольство судейством в матче с «Панатинаикосом».
Главный тренер «Олимпиакоса» считает, что арбитры с разными критериями оценивали эпизоды с участием двух команд, особенно в отношении борьбы «больших».
«Мы не получили ни одного фола в этих фазах, а «Панатинаикос» получил. Не знаю точно, насколько больше штрафных они исполнили, но, похоже, критерии были разными. Но ведь это они были домашней командой», – произнес Барцокас после игры.
«Панатинаикос» совершил 22 штрафных броска (15/22) в победном для себя матче, у «Олимпиакоса» 11 из 15 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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