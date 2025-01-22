Алперен Шенгюн: «Меня дважды сбивала машина. Я едва не умер»

Алперен Шенгюн признался, что в детстве дважды попадал под автомобиль.

«У меня много травм, полученных в детстве. Повсюду. Руки, колени. У меня травмы и шрамы по всему телу от лазания по разным объектам.

Меня дважды сбивала машина. Я едва не умер. У меня было много всего. А теперь я играю в каждом матче», – сказал центровой «Хьюстона ».