Алперен Шенгюн: «Меня дважды сбивала машина. Я едва не умер»
Алперен Шенгюн признался, что в детстве дважды попадал под автомобиль.
«У меня много травм, полученных в детстве. Повсюду. Руки, колени. У меня травмы и шрамы по всему телу от лазания по разным объектам.
Меня дважды сбивала машина. Я едва не умер. У меня было много всего. А теперь я играю в каждом матче», – сказал центровой «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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