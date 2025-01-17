Чарльз Баркли о Шенгюне: «Кевин Макхэйл для бедных. Я бы взял его на Матч звезд»

Чарльз Баркли оценил игру Алперена Шенгюна.

«Рокетс» сейчас в полном порядке. Име Удока отлично справляется со своей работой. Интересный вопрос по Алперену Шенгюну . Будет ли он играть в Матче всех звезд или нет? Я бы включил его в звездный состав, потому что мы должны вознаграждать победы. А он лучший игрок во второй команде на Западе.

Да, этот парень может работать ногами, как сказал бы Шак. Кевин Макхэйл для бедных», – считает эксперт и член Зала славы.

22-летний турецкий центровой «Хьюстона » в нынешнем сезоне набирает 19,3 очка, 10,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.