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Чарльз Баркли о Шенгюне: «Кевин Макхэйл для бедных. Я бы взял его на Матч звезд»

Чарльз Баркли оценил игру Алперена Шенгюна.

«Рокетс» сейчас в полном порядке. Име Удока отлично справляется со своей работой. Интересный вопрос по Алперену Шенгюну. Будет ли он играть в Матче всех звезд или нет? Я бы включил его в звездный состав, потому что мы должны вознаграждать победы. А он лучший игрок во второй команде на Западе.

Да, этот парень может работать ногами, как сказал бы Шак. Кевин Макхэйл для бедных», – считает эксперт и член Зала славы.

22-летний турецкий центровой «Хьюстона» в нынешнем сезоне набирает 19,3 очка, 10,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoАлперен Шенгюн
logoИме Удока
logoЧарльз Баркли
logoХьюстон
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoКевин Макхэйл
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