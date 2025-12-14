Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
Главный тренер «Бруклина» пропустит игру с «Милуоки» из-за болезни.
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес пропустит предстоящий матч против «Милуоки» из-за болезни, сообщает инсайдер Марк Стейн. Его обязанности будет исполнять помощник главного тренера Стив Хетцель.
Хетцель – опытный специалист, который присоединился к «Нетс» в качестве ассистента в апреле 2024 года. До этого он работал в нескольких клубах НБА, включая «Шарлотт», «Орландо» и «Портленд».
