Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни

Главный тренер «Бруклина» пропустит игру с «Милуоки» из-за болезни.

Главный тренер «Бруклина » Жорди Фернандес пропустит предстоящий матч против «Милуоки » из-за болезни, сообщает инсайдер Марк Стейн. Его обязанности будет исполнять помощник главного тренера Стив Хетцель.

Хетцель – опытный специалист, который присоединился к «Нетс» в качестве ассистента в апреле 2024 года. До этого он работал в нескольких клубах НБА , включая «Шарлотт», «Орландо» и «Портленд».