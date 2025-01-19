Име Удока об Алперене Шенгюне: «Он как Майкл Джордан в Турции»

Удока рассказал, как Алперен Шенгюн справляется с вниманием СМИ и болельщиков.

«Мы добились некоторого успеха после всех этих поражений, которые они терпели до того, как я пришел в команду. По большей части, я думаю, что Алперен Шенгюн справляется с этим хорошо.

Судя по тому, что говорят мои тренеры, которые летом работали с ним один на один, он как Майкл Джордан в Турции. Он сталкивается с гораздо большим внимаем, когда возвращается домой, так что он к этому привык», – сказал главный тренер «Хьюстона ».