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Илона Корстин объяснила, почему Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис стали главными тренерами команд на Матче всех звезд

Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис стали главными тренерами на Матче всех звезд.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, что Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань») и Андреас Пистиолис (ЦСКА) стали главными тренерами команд на Матче всех звезд-2025 благодаря результатам своих команд в этом сезоне.

«Мы выбираем для команды «Хозяев» — российской команды — лучшего российского тренера. Главный тренер «Локо» Андрей Ведищев показывает лучший результат среди всех российских специалистов в Единой лиге, его клуб идет на четвертой строчке.

Греческий тренер Андреас Пистиолис занимает с ЦСКА первое место в регулярном чемпионате на данный момент и поэтому именно он возглавит команду «Гостей», — сказала Корстин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoИлона Корстин
Андреас Пистиолис
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Ведищев
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