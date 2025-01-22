Никола Миротич пропустит как минимум две недели из-за травмы бедра

Никола Миротич выбыл из строя как минимум на две недели.

Форвард «Милана» получил травму правого бедра и будет повторно обследован через две недели. Это означает, что Миротич не сыграет против «Анадолу Эфеса», «Панатинаикоса», «Баварии» и «Жальгириса».

Зак Ледэй и Леандро Больмаро избежали серьезных травм и полетят с командой в Стамбул.