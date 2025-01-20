В «Милане» опасаются, что Зак Ледэй получил серьезную травму плеча
Зак Ледэй может пропустить длительный период времени.
В «Милане» опасаются, что травма плеча, полученная форвардом в матче чемпионата Италии с «Венецией» в воскресенье, носит серьезный характер.
Ледэй травмировал левое плечо в результате неудачного падения. Ему предстоит пройти детальное обследование.
По ходу этой же встречи повреждения получили Никола Миротич и Леандро Больмаро.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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