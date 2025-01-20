В «Милане» опасаются, что Зак Ледэй получил серьезную травму плеча

Зак Ледэй может пропустить длительный период времени.

В «Милане » опасаются, что травма плеча, полученная форвардом в матче чемпионата Италии с «Венецией» в воскресенье, носит серьезный характер.

Ледэй травмировал левое плечо в результате неудачного падения. Ему предстоит пройти детальное обследование.

По ходу этой же встречи повреждения получили Никола Миротич и Леандро Больмаро .