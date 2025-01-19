Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Миланом», «Брешия» сыграет с «Дертоной» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Милан » в гостях сыграет с «Венецией». Лидирующая в турнире «Брешия » примет «Дертону». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 12-3, Тренто – 12-4, Трапани Шарк – 11-4, Виртус – 11-4, Милан – 10-5, Триест – 10-6, Дертона – 9-6, Реджо-Эмилия – 9-7, Венеция – 7-8, Тревизо – 7-9, Динамо Сассари – 6-9, Варезе – 6-9, Скафати – 4-11, Пистоя – 3-12, Ваноли Кремона – 3-12, Наполи – 2-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.