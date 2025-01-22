Лига ВТБ: в последние 2 минуты матча ЦСКА – «Локо» судьи совершили 4 ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат

Единая лига ВТБ проанализировала судейство на матче ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

Лига в официальном заявлении оценивает судейство как квалифицированное.

«При этом, в последние 2 минуты основного времени матча судьи совершили 4 ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча.

Лига предоставила судьям детальный отчет по их работе на данном матче, указав на допущенные ошибки.

Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ», – отмечается в сообщении Лиги.