Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «ЦСКА нужно показать реакцию после игры с «Локо»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Автодором».

В предыдущей встрече армейцы дома уступили «Локомотиву-Кубань».

«Нам надо забыть о результате предыдущей встречи с «Автодором ». Это серьезная команда, которая показывает хороший баскетбол, и нам нужно показать собственную реакцию после нашего матча в воскресенье.

Надеюсь, болельщики снова придут поддержать нас, и мы продемонстрируем им качество игры, достойное уровня Единой лиги ВТБ», – сказал главный тренер ЦСКА .