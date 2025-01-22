Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «ЦСКА нужно показать реакцию после игры с «Локо»
Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Автодором».
В предыдущей встрече армейцы дома уступили «Локомотиву-Кубань».
«Нам надо забыть о результате предыдущей встречи с «Автодором». Это серьезная команда, которая показывает хороший баскетбол, и нам нужно показать собственную реакцию после нашего матча в воскресенье.
Надеюсь, болельщики снова придут поддержать нас, и мы продемонстрируем им качество игры, достойное уровня Единой лиги ВТБ», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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