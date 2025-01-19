Семен Антонов: «106 пропущенных очков на домашней площадке — это непозволительно»

Семен Антонов назвал причины поражения от «Локомотива-Кубань» – 104:106.

«Причина поражения? Они забили больше, чем мы. 106 пропущенных очков на домашней площадке — это непозволительно. У меня нет больше слов, чтобы описать, почему они победили. Конечно, переполняют эмоции. Понятно, что не выполнили установки, о которых договаривались.

Мы анализировали игру, в чем стильные стороны соперника: что они бегут, подбирают мячи. В принципе защиты сегодня не было у обеих команд. Все любители баскетбола, уверен, получили большое удовольствие: команды забили более 200 очков. Для любителей баскетбола это хорошо, для нас — нет. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал капитан ЦСКА .