Семен Антонов: «106 пропущенных очков на домашней площадке — это непозволительно»
Семен Антонов назвал причины поражения от «Локомотива-Кубань» – 104:106.
«Причина поражения? Они забили больше, чем мы. 106 пропущенных очков на домашней площадке — это непозволительно. У меня нет больше слов, чтобы описать, почему они победили. Конечно, переполняют эмоции. Понятно, что не выполнили установки, о которых договаривались.
Мы анализировали игру, в чем стильные стороны соперника: что они бегут, подбирают мячи. В принципе защиты сегодня не было у обеих команд. Все любители баскетбола, уверен, получили большое удовольствие: команды забили более 200 очков. Для любителей баскетбола это хорошо, для нас — нет. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал капитан ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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